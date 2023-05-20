Oy ve Ötesi hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğunu açıkladı

Türkiye ikinci tura kalan ve 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimine hazırlanırken, Oy ve Ötesi de hangi ilde kaç müşahide ihtiyaç duyduklarını sosyal medyadan duyurarak gönüllülere çağrı yaptı.

Sözcü İstanbul

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14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi, kazanan çıkmadığı için 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kaldı. İkinci turda Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı ile Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışacak. Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna hazırlanırken, sandıklarda yeterli sayıda müşahit ve görevli bulundurulması konusu da tartışılmaya devam ediyor.

Her seçim öncesi yaşanan sandık güvenliği sorunu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan sonra da gündeme geldi. Bu konuda elini taşın altına koyan sivil toplum kuruluşları arasında Oy ve Ötesi de bulunuyor.

Gönüllü kurum ve kuruluşlar, bu kez işi daha sıkı tutmaya çalışıyor. Oy ve Ötesi, 28 Mayıs seçimleri için hangi ilde kaç sandık müşahidine ihtiyaçları olduğunu sosyal medyadan açıkladı. Buna göre iller ve ihtiyaç duyulan müşahit sayıları şöyle:

Adıyaman 920, Afyonkarahisar 1348, Ağrı 917, Aksaray 707, Amasya 571, Artvin 424, Bartın 333, Batman 481, Bilecik 373, Bingöl 422, Bitlis 1695, Bolu 571, Burdur 1012, Çankırı 570, Düzce 459, Diyarbakır 1566, Edirne 373, Elazığ 1112, Erzincan 747, Erzurum 1695, Gaziantep 1527, Giresun 872, Gümüşhane 505.

Hakkari 223, Hatay 789, Iğdır 324, Isparta 568, Kahramanmaraş 1647, Karabük 345, Karaman 418, Kars 506, Kastamonu 1368, Kayseri 1274, Kırıkkale 458, Kırklareli 345, Kırşehir 399, Kilis 289, Konya 3 bin 52, Kütahya 1083, Malatya 1316, Manisa 1486, Mardin 1084, Muş 596.

Nevşehir 497, Niğde 502, Ordu 1256, Osmaniye 733, Rize 535, Sakarya 859, Samsun 1381, Sinop 549, Sivas 1892, Siirt 1695, Şanlıurfa 2 bin 922, Şırnak 570, Tokat 1012, Trabzon 1236, Tunceli 218, Uşak 446, Van 1142, Yozgat 1012, Zonguldak 741.

NASIL GÖREV ALABİLİRSİNİZ?

Oy ve Ötesi için web sayfasına giriş yapıp gönüllü ol butonunu tıklayarak ilgili bölümleri doldurmak yeterli. Oy ve Ötesi'nden sizi arayacaklar.

SEÇİM GÜNÜ NE YAPMALI?

Sabah 06.30 gibi görevli olduğunuz sandıkta bulunmalısınız. Sandıklarda tüm oylar sayılana ve ıslak imzalı tutanaklar alınana kadar burada kalmalısınız. Oy kullandığınız sandık farklı ise gün içinde genellikle öğlen vakti, oy kullanmaya gidip tekrar görevli olduğunuz sandıklara dönmelisiniz.

SEÇİME NASIL HAZIRLANMALI?

Seçim öncesi mutlaka Oy ve Ötesinin müşahitlik eğitim setini okuyun. Mümkünse online eğitimlere katılın ve aynı okulda görev yapacağınız okul sorumlusu ve ekip arkadaşlarınızla önceden tanışın. Detaylı bilgiye oyveotesi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

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