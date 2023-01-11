Özgür Özel: Süleyman Soylu’yla ilgili bir dosya açıklayacağım, başıma bir şey gelirse…

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir dosya açıklayacağını duyurdu. Özel "başına bir şey gelme" ihtimaline karşı dosyayı üç kişiye daha verdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yaptığı basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında önemli iddialarda bulundu. Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

YİNE KİMYASI BOZULACAK

– Süleyman Soylu sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklanacak. Büyük bir dosya açıklanacak. Yarın burada Süleyman Soylu’nun cevap vermesi gereken, cevap vermekten kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya açıklanacak.

ÜÇ ARKADAŞIMA DAHA BİRER ÖRNEĞİNİ VERDİM

– Böyle açıklamalar bu bu dönemlerde riskli. Kamuoyu merak etmesin. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa, o dosyayı açıklayacak üç arkadaşıma daha birer örneğini teslim edildi.

KORKU İKLİMİNE TESLİM OLMAYIZ

– Bu dönemlerde bir gün sonra bir şey açıklayacağım demenin nasıl bir riskinin olduğunun hepimiz farkındayız. Ama bu korku iklimine teslim olmayız. Başımıza gelecek en kötü ihtimal için de üç tane tedbirimiz var. Çünkü aslolan kişiler değil kurumlardır, bu milletin yüksek menfaatleridir. Bu milletin yüksek menfaatlerine dokunanların ifşa edilmesi ve bu milletin kendi helal oylarıyla başından defedilmesi en önemli hedefimizdir.

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