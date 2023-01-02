Öztrak’tan Erdoğan’a: Ortada övünülecek bir durum yok
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2022 yılında ihracatın 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a tepki gösterdi. Öztrak, “Sözünü bilene ortada övünülecek bir durum yok. Olsa olsa milletten özür dilenecek bir durum var” dedi.
2022 ihracat rakamlarını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 2022 yılında ihracatın yüzde 12,9 artışla 254 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirtti.
“MİLLETTEN ÖZÜR DİLENECEK BİR DURUM VAR”
CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan'ı açıkladığı rakamlar üzerinden eleştiren Öztrak, “2022'de 254.2 milyar dolar ihracatla caka satan sarayın kibirlisi, 11 yıl önce 2023 için koyduğu 500 milyar dolar ihracat hedefinin yarısına zar zor ulaştığını unutmuş şişindikçe şişiniyor. Sözünü bilene ortada övünülecek bir durum yok. Olsa olsa milletten özür dilenecek bir durum var.” dedi.