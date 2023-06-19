Sendikacıdan gazeteciye: Gelme lan bir daha

DİSK'in 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücretle ilgili işçilerin taleplerini paylaştığı basın toplantısında bir sendika yöneticisi ile bir gazeteci arasında tartışma çıktı. Gazetecinin çok fotoğraf çekmesine sinirlenen sendika yöneticisi işini yaptığını söyleyen gazeteciye 'Gelme lan bir daha' diyerek karşılık verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

DİSK Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda Çerkezoğlu, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili işçilerin asgari ücretle ilgili taleplerini gündeme taşıdı.

Çerkezoğlu’nu açıklaması sırasında fotoğraf çeken bir gazeteciyle sendika başkanlarından biri arasında tartışma yaşandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açıklama yaptığı sırada, bir yönetim kurulu üyesi, kesintisiz denklanşöre basan gazeteciye tepki gösterdi.

“GELME LAN BİR DAHA…”

Toplantı sonunda gazeteci, işini yaptığını belirterek yönetim kurulu üyesine tepki gösterdi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Öte yandan, açıklama sırasında fotoğraf çeken bir gazeteciyle sendika başkanlarından biri arasında tartışma yaşandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açıklama yaptığı sırada, bir yönetim kurulu üyesi, kesintisiz denklanşöre basan gazeteciye tepki gösterdi.

Arzu Çerkezoğlu’nun yanında oturan DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı Kazım Doğan, gazeteciye fazla fotoğraf çektiği gerekçesiyle ‘Yeter artık’ diyerek tepki gösterdi.

Basın mensubu ise ‘Fotoğraf çekmemizi istemiyorsanız bizi neden çağırıyorsunuz?” karşılığını verdi.

Kazım Doğan bunun üzerine ‘Yeter lan konuşma’ ‘Gelme lan bir daha’ diyerek karşılık verdi.

Yaşanan tartışma Doğan’ın salondan çıkmasıyla son buldu. Çerkezoğlu basın mensuplarından özür diledi.

İlginizi Çekebilir DİSK asgari ücrete dair tespit ve taleplerini açıkladı