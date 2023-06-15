Taksiciyle tartışan turist kadının yaptıkları hayrete düşürdü
İstanbul Beyoğlu'nda, iddiaya göre bindiği taksinin şoförü ile iletişim kuramayan yabancı uyruklu kadın, duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Taksici tarafından araçtan indirilen kadın, kendini yere attı, aracın altına girmeye çalıştı.
Kurtuluş Deresi Caddesi’nde salı günü öğle saatlerinde yabancı uyruklu kadın, durdurduğu taksiye bindi. Daha sonra taksiciyle iletişim kuramayan kadın, bu duruma tepki gösterdi.
YERLERDE SÜRÜNDÜ, TAKİSİNİN ALTINA GİRMEYE ÇALIŞTI
Şoförün yabancı uyruklu kadını araçtan indirmek istemesi üzerine gerginlik arttı. Taksiden inmek istemeyen kadın direnerek karşılık verirken, yerlerde süründü. Tehditler savuran kadın yere yatarak bir ara taksinin altına girmeye çalıştı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde taksi şoförünün, motosiklet sürücüsünden yardım alarak kadını taksiden indirdiği, daha sonra kadının Arapça konuşarak kendini yerlere attığı görülüyor. (DHA)