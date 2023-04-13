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Tramvay raydan çıktı, seferler durdu

İstanbul Güngören'de tramvay raydan çıktı. Güngören ve Bağcılar İstasyonları arasında seferler yapılamıyor. Olay yerine sevk edilen İBB ekiplerinin çalışması sürüyor

Yayınlanma: 11:10 - 13 Nisan 2023 Güncellenme:
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