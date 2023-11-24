Tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
Denizli’de, Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü ile otomobilin dün çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Denizli'de, Kapadokya gezisinden dönen Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3’e çıktı.
Kazada ağır yaralanan tur rehberi Mehmet İlhan (31) ile Tayland vatandaşı Suwicha Yamsuk (50) dün akşam saatlerinde hayatlarını kaybetmişti.
Denizli Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan 44 yaşındaki Tayland vatandaşı Nutthaphan Jiwakeait'in durumunun da bugün kötüleştiği ve kurtarılamadığı öğrenildi. Kazada 3’ü Türk toplam 29 kişi yaralanmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza dün sabah saatlerinde Denizli'nin Çakdak ilçesinde meydana gelmişti. Çardak Havalimanı bölgesindeki kontrolsüz kavşakta İbrahim Tork yönetimindeki 34 AE 1422 plakalı tur otobüsü ile Ş.U. yönetimindeki 64 ABN 370 plakalı otomobil çarpıştı.
Savrulan otobüs daha sonra yön levhalarının bulunduğu tabelaya çarparak askıda kaldı. Diğer yandan tur otobüsünün kaza yerindeki takometresine ait göstergede hızın 93 kilometrede takılı kaldığı ileri sürüldü.
Bölgede hız limitinin 50 kilometre olduğu vurgulandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
TURİZM CAMİASINI ÜZDÜ
Rehber Mehmet İlhan'ın ölümü turizm sektöründe büyük üzüntü yarattı. Muğla Rehberler Odası'na kayıtlı olduğu öğrenilen İlhan için başsağlığı mesajları yayınlandı.
PAÜ Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından İlhan'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi. İlhan'ın Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.