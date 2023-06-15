Ünlülerin milyon dolarlık villaları yanıyordu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ünlülerin villalarının bulunduğu Aktur Tatil Sitesi yakınındaki makilik alanda çıkan yangında milyon dolarlık villalar yanıyordu. Tatilcilere korku dolu anlar yaşatan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'nde ünlülerin villalarının bulunduğu Aktur Tatil Sitesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yangına önce site işçileri ve tatilciler, ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Lüks villaların bahçelerine kadar dayanan alevler, korku ve heyecan yaşanmasına neden oldu. Yangın sırasında bazı villa sahipleri bahçe hortumları ile otları ıslatarak tedbir almaya çalışırken, denizde olan tatilciler de evlerine döndü.

Site saatlerce duman altında kaldı. Yapılan çalışmayla kontrol altına alınan yangında itfaiye soğutma çalışmasını sürdürürken, polis çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

“HIZLI MÜDAHALE İLE ÖNLENDİ”



Bölgede yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Ercan “Makilik ve otların kuru olduğu alandan birden alevler yükseldi ve rüzgarla yangın büyüdü. Muhtemelen yoldan geçen birinin attığı sigara izmaritinden yangın çıktı, hava çok sıcak ve otlar çok kuru, çok dikkatli olmak gerekiyor. Evler yanıyordu, hızlı müdahale ile önlendi” dedi.