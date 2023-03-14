Valilikten Saadet Partisi’ne: 2 saat içinde aşevini kaldırın

Saadet Partisi Malatya il teşkilatı tarafından kurulan ve günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikramı yapılan aşevi için kentin valisi "2 saat içinde kaldırın" talimatı verdi. Partiden yapılan açıklamada "Herhangi bir gerekçe olmaksızın aşevimizin kapatılması kararını kınıyor ve bu kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz." denildi

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Kahramanmaraş merkezli depremler yer bir olan Malatya’da Saadet Partisi’nin desteğiyle partinin il teşkilatı tarafından kurulan ve günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevi için valilik kapatılma kararı verdi.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay'a iletilen kararda aşevinin 2 saat içinde kaldırılması istendi.

“KARARI KAMUOYUNUN VİCDANINA SUNUYORUZ”

Konuyla ilgili Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Malatya'da partimizin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay'a iletilmiştir.

Depremin ilk günlerinden itibaren büyük bir fedakarlık ve gayretle dayanışma içerisinde depremzedelere hizmet veren aşevimizin kapatılması kararını kınıyor ve bu kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz.”

KARAMOLLAOĞLU: BAĞNAZLIK VE AYMAZLIKTAN DERHAL VAZGEÇİN

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya Valiliği'nin kararına sert tepki gösterdi. Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Partimizin öncülüğünde Malatya’da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!”

KILIÇDAROĞLU: AŞEVİNİN SİYASETİ OLMAZ

Temel Karamollaoğlu’nun paylaşımını alıntılayan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum…” ifadelerini kullandı.