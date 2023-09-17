Vapurda çakmaklı dehşet! Uzun saçlı gencin saçlarını yaktı
İstanbul'da vapurda seyahat eden bir kişi uzun saçlı bir gence arkadan sessizce yaklaşıp saçlarını yaktı. Can havliyle saçlarını söndüren genç saçlarını yakan şahsa yumruklarla saldırdı....
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde vapurda izleyenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Az sayıda yolcunun bulunduğu vapurda seyahat eden bir kişi biranda yerinden kalkıp önünde oturan uzun saçlı gence arkadan yaklaşıp çakmakla saçlarını tutuşturdu.
Alev alan saçlarını can havliyle söndüren genç saçlarını yakan şahsa yumruklarla saldırdı.
İkili çevredekilerin müdahalesiyle ayrılırken çakmaklı saldırgan olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.