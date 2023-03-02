Villaların ruhsatı sorulunca MHP’li başkan çıldırdı! Meclis üyelerini ‘düelloya’ çağırdı…

Mersin’in Silifke ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Sadık Altınok, dünyanın en güzel 13’ncü koyu olarak bilinen Tisan Yarımadası’nda yapımına başlanan bin adet villanın 'ruhsatı var mı?' diye soran CHP'lilere hakaret edip düelloya çağırdı. Savcılık soruşturma başlattı.

Ali Ekber ŞEN

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Silifke Belediye Meclisi'nin olağan toplantısı MHP'li Başkan Sadık Altınok yönetiminde yapıldı. Meclis gündeminde yer alan konular görüşülerek karar altına alınırken, dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP'li meclis üyesi Nail Özkan, Büyükşehir Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın oylarıyla yapılaşmaya açılan dünyanın en güzel 13'ncü koyu olarak bilinen Tisan yarımadasında devam eden bin villa yapımını gündeme taşıdı.

CHP'li Özkan, Tisan mevkiinde ruhsat verilme hususunda bilgi almak istediğini belirterek, ‘Siz bilgi veremiyorsanız bürokratlarınız bilgi versin. Sonuçta vatandaşlar bizden bilgi istiyor, bizim cevap vermemiz lazım' dedi.

Bu soru üzerine öfkelenen Altınok, iddiaya göre konuştuğu mikrofonu masanın üstüne fırlatarak, CHP grup sözcüsü Erdem Doğruöz'ün üzerine yürüdü. Hakaretler yağdırıp tehditler savurduğu iddia edilen başkanı korumaları sakinleştirdi.

“GEL DIŞARIYA” DİYEREK DÜELLOYA DAVET ETTİ

Silifke Belediye Meclis toplantısında yaşanan olayla ilgili savcılığa yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Şikâyetçi meclis üyeleri Erden Doğruöz ile Nail Özkan'ın ifadesi alındı.

Tisan'daki villa yapımına yönelik ruhsat verilip, verilmediğine ilişkin soru sorduğu sırada Başkan Sadık Altınok'un öfkelenerek meclis toplantısında adeta terör estirdiğini dile getiren Nail Özkan, “Başkana sakin olmasını söylediğim sırada bana ‘Sen kim oluyorsun çakal' dedi. Kamera görüntüleri temin edildiğinde bütün olaylar açığa çıkacaktır. Bana hakaret eden, üzerime yürüyen ve yaralama teşebbüsünde bulunan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’tan davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

“BANA SALDIRMAYA ÇALIŞTI”

Savcılıkça açılan soruşturma kapsamında ifade veren CHP Grup Sözcüsü Erden Doğruöz ise şunları söyledi:

“Dilek ve temenniler bölümünde Tisan mevkiinde ruhsat verilme hususunda bilgi almak istediğimizi söyledim. ‘Siz bilgi veremiyorsanız bürokratlarınız bilgi versin. Sonuçta vatandaşlar bizden bilgi istiyor, bizim cevap vermemiz gerekir' dedim.

Bunu söyleyince başkan bey celallendi ve ortam gerilmeye başladı. Hiddetlenince mikrofon eline çarpınca yere düştü. Elini kaldırarak dışarıya çık işareti yaptı. Üzerime doğru yürüdü. Bu sırada bana saldırmaya çalıştı. Yanımda bulunan meclis üyesi Şerife Yörükçü'yü de itekledi.

Korumaları dışarı çıkartınca, Bağırmasını sürdürdü. Meclis üyemiz Nail Bey sakin olmasını söylediğinde ‘Sen kim oluyorsun, çakal' dedi. Kamera görüntüleri incelendiğinde gerçek ortaya çıkacaktır.”

“DELİLLER KARARTILMASIN”

Suç duyurusu dilekçesinde Silifke Belediye Başkanının eylemlerinin ‘Tehdit, hakaret, darp, görevi kötüye kullanma ve kamu görevlisinin görevini yapmaya engel olma suçu' olduğu belirtildi. Olay anında ve devamında kametraların aktif olduğu belirtilen dilekçede, delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla bu kayıtların ivedilikle tespit edilmesi talep edildi.

“KAMERA KAYITLARINA EL KONULSUN”

Bu arada yaşanan olaydan sonra meclis üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yakışmayacak tutum ve davranışlar sergilendiğini belirten Uçar, “Meclis toplantısında meclis üyelerim bir takım sorular sorarak cevaplarını istedi. Toplumsal duyarlılıklar adına sorular sordular. Tisan'da devam eden inşaat çalışmalar için ruhsat var mı yok mu? Bunu halk adına sordular. Eğer ruhsat verilmemişse nasıl oluyor da iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Bu soruları soran meclis üyelerimiz başkan tarafından tehdit edilip, hakarete uğradılar. Savcılığa yapılan suç duyurusundan sonra kamera kayıtlarına derhal el konulması gerekir” diye konuştu.

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