Yüksek gerilim direklerini çalandılar
Mersin'de yakalanan 5 hırsızın çaldıkları şey duyanlara 'pes' dedirtti. Kentin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde dadanan hısızlar yüksek gerim direklerini çaldı. Arıza ihbarıyla bölgeye giden ekipler şaşkına döndü...
Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşanan enerji kesintisi üzerinde bölgeye giden ekipler yüksek gerilim direklerinin yerinde olmadığı gördü.
Yapılan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri harekete geçti.
Ekipler ilçeye bağlı Güzelyayla ve Değnek mahallelerinden toplam 9 adet yüksek gerilim direğinin çalındığını tespit etti.
Jandarma hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntü analizi ile olay mahalline giriş çıkış yapan araç ve şüphelilerin araştırılması sonucunda ekipler, hırsızlık şüphelisi 5 kişi ile olayda kullanılan 1 aracı belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan 9 direğe de el koyuldu. (DHA)