‘Zengine TOGG, garibana soğan’

Muhalefet, en temel gıda ürünlerinden olan soğanın kilosunun 30-35 liraya çıkmasını gündemine aldı. Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, seçime 1 ay kala iktidarın yurttaşlara sunduğu tek şey ise; dar gelirli için ulaşması imkansız olan TOGG... Peki vatandaşların esas meselesi soğan mı yoksa TOGG mu?

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Özellikle son 3-4 yıldır hız kesmeyen bir hayat pahalılığıyla mücadele ediyor vatandaşlar… Maaşlar, zam gelse bile, enflasyon karşısında en fazla 2-3 ay dayandıktan sonra eriyor… Dar gelirli için keyifle karnını doyurmak bile hayal oldu…

Temel haklardan olan barınma hakkı bile zarar görmüş durumda çünkü insanlar ev kirasını ödeyemediği için köyüne geri dönmek zorunda kalıyor… Barınamayan ve geçinemeyen öğrenciler okullarını dondurmak ya da tamamen bırakmak zorunda kalıyor.

Memleketin Doğu’sundan Batı’sına, Kuzey’inden Güney’ine aynı sesleniş var: “Geçinemiyoruz.”

Durum buyken, muhalefet soğan fiyatları üzerinden hayat pahalılığını eleştiriyor. Çünkü soğanın kilo fiyatı 30-35 TL’ye çıktı… Orta büyüklükte bir soğan bile 4.80 liraya denk geliyor…

Tüm bunlar yaşanırken enflasyon ve buna bağlı hayat pahalılığını düşüremeyen iktidar, vatandaşın direkt olarak hayatına ve cebine dokunmayan vaatler sunuyor…

Karadeniz’de doğalgaz bulunması, yerli gemi uçak ve otomobil üretilmesi gibi… Halkın bu vaatlere tepkisi ise şu: “Tamam yerli üretim yapılsın, gurur duyarız ancak biz karnımızı zor doyuruyoruz. Bu araca sahip olamayacaksak neden sevinelim?”

Bizde yurttaşlara Gültepe Pazarı ve Mecidiyeköy Meydanı’nda mikrofon uzattık, “Sizin için TOGG mu, yoksa soğanın kilosunun 30-35 lira olması mı önemli?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“ZENGİNE TOGG, GARİBANA SOĞAN”

Atilla Ataç: “Zengine TOGG, fakire soğan önemli… Soğana ulaşmak daha kolay, öbürüne ulaşmak çok daha zor. Alım gücüne göre değişiyor. Garibana soğan, zengine araba… Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler hesabı… Tepedekilerin hepsinin yapması gereken şey halkı doyurmak. Halkı doyuracaklar; ondan sonra TOGG da alırlar, fogg da alırlar, ne alırlarsa alırlar…”

“SOĞANIN FİYATI ULAŞILABİLİR OLMALI”

İsim vermek istemeyen vatandaş: “Soğanın kilosunun 30-35 lira olması daha önemli. Çünkü mutfağı etkiliyor. Arabam zaten yok, otobüsle gidip geliyorum ama soğanın fiyatı etkiliyor. Soğan ulaşılabilir olmalı.”

“SOĞAN ALAMAYAN TOGG’U ZATEN HİÇ ALAMAZ”

Özcan Yıldız: “Türkiye’nin şartlarında tabi ki soğanın kilosunun 30-35 TL olması önemli. Soğan daha ulaşılabilir olmalı. Sonuçta her şey mutfak. Mutfak olmadıktan sonra TOGG almanın bir anlamı yok. Soğan alamayan, TOGG’u zaten hiç alamaz.”

“ALAMADIĞIM SOĞANIN FİYATI DAHA ÖNEMLİ”

Yakup İbuk: “Benim alamadığım soğanın kilo fiyatı daha önemli. TOGG alamayacağıma göre… 1 milyon 200 bin lira dediler galiba, benim öyle bir bütçem olmadığına göre demek ki soğan benim için daha önemli. Ben 7500 lira emekli maaşı alıyorum. Bu iş bir tek soğanla da bitmiyor. TOGG bir araç, ben onu almasam da olur ama soğanı evimde yemeğimde kullanmam lazım.”

“ARABA DA OLSUN AMA SOĞAN FİYATLARI DA ERİŞİLEBİLİR OLSUN”

Abdullah Bey: “TOGG’u yiyemiyoruz ama soğanı yiyebiliyoruz. Araba da olsun ama soğan fiyatları da erişilebilir olsun.”

“TOGG’A BÜTÇE YETMEZ”

Baran Bey: “Şu anki duruma göre soğan daha önemli. TOGG’a bütçe yetmez. Ben o bir milyonla soğan da alırım, domates de alırım, her şeyi alırım. Evimi bir süre geçindiririm.”

“TOGG, KÖPRÜ YEMİYORUZ…”

Yüksel Arslan: “Benim için soğanın 30-35 lira olması daha önemli. Çünkü TOGG yemiyoruz, köprüleri yemiyoruz. Ekonomik kriz insanları mahvetmiş vaziyette. TOGG 1 milyon civarında, 1 milyonu kim kazanmış ki…”

“BU ADAM BU İŞİ YAPAMIYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Şu an önemli olan insanlık. Kendi insanlarımıza bakmamız lazım. Bu adam bu işi yapamıyor… Bıraksın abi… Git evine yat ya… Yaşlanmışsın daha ne istiyorsun Allah’ına kurban…”

“BEN BUNA SAHİP OLAMAYACAKSAM NEDEN SEVİNEYİM”

Ramazan Bey: “TOGG 1 milyon lira, soğan 30 lira… Ben daha soğanı alamıyorum, TOGG’u ne yapayım? Hayat ateş pahası. Hastaneye gideceğim, cebimde 60 lira para var… TOGG 1 milyon lira… Ben buna sahip olamayacaksam niye sevineyim. ‘Yaptık biz…’ Neyi yaptık? Yaptık ama bize bir faydası var mı?”

“ÖNCE İNSANLARIN REFAH SEVİYESİNİN OLMASI GEREKİYOR”

Şeyhmus Bey: “Önce insanların refah seviyesinin olması gerekir, TOGG değil. İnsanların refah seviyesini yükselteceksiniz ki TOGG’u alabilsin. Yoksa üretirsin ama vatandaş 30 yılda, 40 yıl da çalışsa onu alamaz.”

“DOYMADAN ARACA BİNEMEM”

Zihniye Bakacak: “Gıda daha önemli. Ben soğan almayı tercih ederim çünkü doymadan araca binemem… Karnım doymuyorsa ben arabaya nasıl bineceğim? Bir kilo soğan 30 lira olmuş ve alamıyorsak bu iş bitti bizim için. Fakir çok, zengin çok, orta sınıf yok.”

“TOGG OLMADAN HAYAT GEÇER AMA SOĞAN OLMADAN GEÇMEZ”

Emine Hanım: “Soğan önemli tabi ki. TOGG olmadan hayatımız geçiyor ama soğan olmadan hayatımız geçmiyor. Her gün tencere kaynamak zorunda ama otobüsle giderek de işlerimizi halledebiliyoruz. Bu hayat pahalılığı ne olacak bilmiyorum.”

“İNSANLARIN KARNININ DOYMASI LAZIM”

İrfan Dede: “Bir şeyler üretmek çok önemli ama pazar da çok önemli. İnsanların karnının doyması gerekiyor.”

“KARNIMIZ SOĞANLA DOYUYOR”

Derya Hanım: “Soğan fiyatı önemli çünkü karnımız soğanla doyuyor. Otomobil en son… Gıda olmayınca can olmuyor.”

“BİZE GÖRE DEĞİL…”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “TOGG bize göre falan değil… Uzağız biz öyle şeylerden maalesef.”