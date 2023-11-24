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Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı

Para balyaları ile görüntü paylaşan sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, tutuklandı.

Yayınlanma: 20:12 - 24 Kasım 2023 Güncellenme:
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Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, İstanbul Sarıyer’deki evinden çıktığı sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kimlik sorgulaması yapılan Bozdağ’ın, ”terör örgütü propagandası yapmak” suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı.

Reşit Bozdağ, sosyal medyada paylaştığı para videoları ile gündeme gelmişti. (AA)

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