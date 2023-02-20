SÖZCÜ Televizyonu için geri sayım….
Yayına başlamak için gün sayan SÖZCÜ Televizyonu’nun ekran yüzleri bir bir ortaya çıkıyor; hafta sonları ana haber bültenini Ümit Zileli sunacak.
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK’ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu’ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
SÖZCÜ Televizyonu’nu nasıl izleyebilirsiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3