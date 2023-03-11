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SÖZCÜ TV seçimi vatandaşa sordu: ‘Yeter diyorum ya yeter kardeşim’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzalamıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için takvimi belirledi. SÖZCÜ TV seçim öncesi sokağın nabzını tuttu.

Yayınlanma: 18:58 - 11 Mart 2023 Güncellenme:
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