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SÖZCÜ TV’de ana haber başladı

Yayın hayatına başlayan SÖZCÜ Televizyonu'nun ana haber bülteni Korcan Karar'ın sunumuyla ekrana geliyor.

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