Spor kulübü başkanına infaz kamerada
Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel bir spor kulübünün başkanlığını yapan Tuncay Gengeç'in yaşamını yitirdiği kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı.
Gözlükule Mahallesi’ndeki Galericiler Sitesi girişine pusu kuran şüpheli, amatör futbol liginde mücadele eden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve ardından tabancayla ateş açtı.
Araca kurşun yağdıran şüpheli, otomobille kaçtı. 2 çocuk babası Gengeç, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
CENAZEDE DAVUL ZURNA ÇALINDI
Cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Gengeç, Tarsus Güney Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede aynı zamanda ‘acının simgesi’ olarak da davul zurna çalındı.
Cinayete ilişkin soruşturma sürerken, silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin önce uzun namlulu silahla, ardından da tabanca ile ateş ettiği daha sonra aracına bindiği görüldü. (DHA)