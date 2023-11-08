Şulemsi’nin servetiyle ilgili iddialar sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş uyardı

Sosyal medyada Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk ile eşinin servetiyle ilgili iddiaların yanı sıra fiziksel dönüşümleri de gündem oldu. Öne sürülen rakam sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş yetkilileri uyardı.

Sozcu.com.tr

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın başta karapara olmak üzere pek çok suçu içeren soruşturma kapsamında tutuklanması sonrası diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altında…

Tiktok ve Instagram’da “Şulemsi” olarak tanınan 26 yaşında Şule Kayatürk ile eşi Yasin Türk’ün 16 villa, 28 daire, bir helikopter, 173 iş yeri ve bir yat sahibi olduğu iddia edildi.

ÖDEMESİ GEREKEN VERGİ MİKTARI EN AZ…

Ankara’da bir güzellik merkezi sahibi olan Kayatürk ile eşinin eski ve yeni hallerini gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayılırken, Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu iddialar doğrultusunda çiftin ödemesi gereken vergi miktarını açıkladı ve ilgilileri uyardı:

– 16 villa tanesi 20 milyondan 320 milyon

– 28 daire tanesi 10 milyondan 280 milyon

– 1 basitinden helikopter 60 milyon

– 173 işyeri tanesi 5 milyondan 865 milyon

– 1 küçük yat 30 milyon

– Toplam: 1 milyar 555 milyon!

– Eğer 1 milyar TL'den az vergi verdilerse yetkililer bir bakarsa iyi olur.

Serveti hakkındaki iddiaların ardından Şule Kayatürk, Instagram hesabını gizli hale getirdi.

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