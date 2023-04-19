Sultanahmet Camii’nde 5 yıl süren restorasyonda sona gelindi

İstanbul'un simge yapılarından Sultanahmet Camii'nin 5 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

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Sultanahmet Camii’nde 5 yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Minarelerinden aydınlatma sistemine, çinilerinden halılarına kadar yenilenen cami açılış için artık saatler sayıyor.

2018 yılında başlayan çalışmaların son 5 aylık döneminde cami ziyarete ve ibadete kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ramazan Bayramı’nın ilk günü, Cuma namazıyla ibadete açılacak olan Sultan Ahmet Camii’nde hazırlıklar devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, Her baktığımızda ecdadın buradaki el izini görmek, onların oradaki yapmış olduğu çalışmaları burada sergilemek bize gurur veriyor” dedi.

“20 BİNDEN FAZLA İZNİK ÇİNİSİNİN TEK TEK BAKIMLARI YAPILDI”

Sultanahmet Camii’nin ziyarete ve ibadete 5 sene içinde 5 ay kapalı kaldığını dile getiren Çelebi, sözlerini şöyle dile getirdi;

*2018’in ocak ayında fiziki olarak restorasyona başladığımız bu yerde, 2 ay gibi o platformun kurulması, şimdi de 2 buçuk ayda sökülürken ziyarete kapatmak zorunda kaldık. 5 sene içerisinde 5 aylık bir kapatma durumumuz söz konusuydu.

*Kurmuş olduğumuz platformun üstüne 32 metre yüksekliğinde bir iş iskelesi kurarak kubbe koduna ulaştık. Kubbedeki kuşak yazılarından, temizlik işlerinden, derz temizliğinden, bakımından ve pencerelerdeki içlik ve dışlık diye tabir ettiğimiz kapakların da değişmesini sağladık.

*Bu camimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi içerisinde 20 binden fazla İznik Çinisi’ni barındırması. Tüm bu çinilerin tek tek bakımlarını yaptık, eksik olanları tümleme metoduyla tamamladık. Bunların hepsini de onaylı projeler doğrultusunda yaptık.

“TÜM VARAK ÇALIŞMALARI TEKRAR ELDEN GEÇTİ”

*Raspa çalışmalarında taş yüzeylerde, özgün kalem işlerine rastladık. Bunları da ortaya çıkartarak sergileme fırsatımız oldu.

*Metal aksamlarda görmüş olduğunuz, turuncu renklerdeki gergi demirlerin üzerinde, yine yapılan raspa çalışmaları sonucunda özgün çiçek motiflerine rastladık. Sarı olarak gördüğünüz tüm varak çalışmaların hepsi tekrardan elden geçti.

*Camimizin tüm aydınlatma tesisatının hepsini tekrardan yeniledik. Camimizin üstünü kapatan kurşun örtülerin hepsini değiştirmek suretiyle yeniledik.

“3 MİNARENİN STATİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ”

*Bu alan içerisinde 5 bin tane farklı büyüklükte, ortalama 2 ile 5 ton arasındaki mermer blokların tek tek hepsini numaralandırarak, bakım ve onarımlarını yapıp, yağmurdan ve temizlikten dolayı içeride biriken suların önüne geçtik.

*Altında bulunan galerilerin hepsinin temizliğini yaptık. Caminin her santimetresinde ustalarımızın bilim kurulu doğrultusunda yapmış olduğu çalışmalar var. Halı müzesinde buranın özgün, saf seccadesinin birebir aynısını, aynı metotla, yüzde 100 doğal yün, kök boyayla yapılmış bir halı.

*Özel bir halıdır. İçerisindeki boyanın ve desenin de tüm diğer geri kalan bin metrekarelik alanda halı kaplamasını gerçekleştirdik. 3 tane minaresinin statiğinde bir sorun vardı, bunları numaralandırarak bakım ve onarımlarını yaptırıp daha güvenilir, daha dayanımı yüksek hale getirdik. Beden duvarı ve zemin etüdü yaptığımızda gayet sağlıklı, sadece 3 minaremizde sıkıntı vardı.

“5 SENELİK ARADAN SONRA AÇACAĞIZ”

Çelebi, Bütün kalemkarlar çalışmaları yüksek kotta işliyorlar. Zorluk değil ama zaman alıcı şeylerdi, buradaki birçok çalışma bize keyif verdi. Her ne iş varsa, kalem işleri de dahil hepsinin özgün olanına indik. Her baktığımızda ecdadın buradaki el izini görmek, onların oradaki yapmış olduğu çalışmaları burada sergilemek bize gurur veriyor. Bütün yorgunluğumuzu da alıyor. Bayramın ilk günü Cuma namazıyla, Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle inşallah camimizi 5 senelik bir aradan sonra açacağız, tüm halkımızı bekliyoruz” dedi. (DHA)