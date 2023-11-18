Sultangazi’de hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada

Sultangazi'de boğazına simit parçası kaçan engelli çocuk Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

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İstanbul Sultangazi’de kaldırımda yürürken yediği simit parçasının boğazına kaçması sonucu nefes alamayan 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, simit yerken nefes alamamaya başladı. Durumu fark eden annesi, kızının boğazına kaçan simit parçasını çıkarmak için sırtına vurarak müdahale etmek istedi.

Bu sırada yakındaki pastanede oturan gazeteci Engin Belli, çocuğun çırpınışlarını ve annenin yaşadığı paniği gördü. Koşarak anne ile kızının yanına gelen Belli, nefes alamayan çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Belli’nin müdahalesinin ardından çocuğun boğazına kaçan simit parçası çıkarıldı. Çocuk normale dönerek nefes almaya başladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

“HERKES BU METODU ÖĞRENMELİ”

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaşananları anlatan Engin Belli şunları söyledi:

– O gün yarım saat önce arkadaşımla buluşacağım yere gittim. İyi ki de gitmişim. Tam cam kenarında oturuyordum. Kapının önünde anne ve kızını fark ettim. Kız nefes alamıyordu, ağzından salyalar akıyordu, annesi sırtına vuruyordu ve nefes almaya çalışıyordu. Hemen yerimden fırladım ve ilgili metodu uyguladım.

Ve bu metot sayesinde ağzından 2 santimetre büyüklüğünde simit parçası çıktı. Ve çocuk rahat nefes almaya başladı. Annesi bana teşekkür etti. Ben de çok mutlu oldum. Bu metodu daha önce uygulamadım. Bunu öğrenerek bir faydam olur diye düşünmüştüm. Kısmet o güneymiş, engelli çocuğumuzu kurtardık. Herkesi bu metodu öğrenmeye davet ediyorum. (DHA)

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