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Suriyelilere deprem izni

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıma yol açtığı Suriye'de hayatını kaybedenlerin Türkiye'de yaşayan yakınları, izinle Suriye'ye gidiyor.

Yayınlanma: 14:57 - 19 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’de 11 ilin yanı sıra Suriye’de de yıkım ve can kayıplarına yol açtı. Deprem felaketinin ardından iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye’ye gelen çok sayıda sığınmacı Suriye’ye gitmek için Kilis Valiliğine başvuruda bulundu.

Başvuruları değerlendiren valilik, depremzede yakını Suriyelilerin, 6 ay süreyle ülkelerine gitmelerine izin verdi. Verilen iznin ardından çok sayıda Suriyeli, Kilis’te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptı. Sınır kapısından şu ana kadar 1500 Suriyelinin ülkesine gittiği öğrenildi.

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