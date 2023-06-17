‘Suriyelilere laf söylemeyin, akıllı olun’ diyerek tehdit eden kişi yüzde 70 engelli çıktı

Kendisini 'Suriyeli Murat Başkan' olarak tanıtan kişi, "Suriyelilere laf söylemeyin, akıllı olun" diyerek Türkleri tehdit etti. Sosyal medyada gündem olan videodaki kişiye tepki yağdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada videodaki kişinin Suriye uyruklu A.A. olduğu ve yüzde 70 zihinsel engelli raporu bulunduğu belirtti.

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Sosyal medyada paylaşılan ve kendisini ‘Suriyeli Murat Başkan’ olarak tanıtan kişinin parmak sallayarak söylediği tehdit içerikli sözleri gündem oldu.

Lüks bir otomobilin içinde video çeken kişi, “Ben Suriyeli Murat Başkan. Sultanbeyli'de oturuyorum. Suriyelilere laf söylemeyin. Akıllı olun” dedi. Videodaki kişiye sosyal medyadan tepki yağdı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Videonun gündem olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada videodaki kişinin Suriye uyruklu A.A. olduğu ve yüzde 70 zihinsel engelli raporu bulunduğunu belirtilerek şöyle denildi:

* “İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 17.06.2023 tarihinde, sosyal medya platformlarında yer alan “Ben Murat Başkan, ben Sultanbeyli oturuyorum, Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun…” şeklinde ifadelerin yer aldığı video ile ilgili olarak;

YÜZDE 70 ENGELLİ ÇIKTI

* Sosyal medya ve açık kaynaklardan yapılan araştırmalar neticesinde; Twitter hesabından paylaşılan video içeriğinde yer alan şahsın %70 (yüzde yetmiş) zihinsel engelli raporu bulunan Suriye uyruklu A.A. isimli şahıs olduğu, videoyu çeken ve yayan şahsın ise S.S. isimli şahıs olduğu ve videoyu TikTok isimli sosyal medya platformunda yer alan hesabında da paylaştığı tespit edilmiş, şahıslar yakalanarak tahkikat işlemlerine başlanmıştır.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

* Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan zihinsel engelli olduğu tespit edilen A.A. serbest bırakılmış, S.S. isimli şahıs hakkında ise “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan adli işlem başlatılmıştır.”

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