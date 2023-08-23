Suriyeli’ye tüp bebek bedava

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Suriyeli sığınmacılardan çocuğu olmayanlara tüp bebek tedavisi uygulandığını ve hem tedavi hem de tedavi süresince kullanılan ilaçların ücretsiz olduğu iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Usta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılmasını istediği önergesinde tüp bebek tedavisi sonucu kaç bebeğin dünyaya geldiğini sordu. “Sığınmacı varlığının kendisi dahi toplumda endişe yaratırken tüp bebek konusu da demografik açıdan sorunlara neden olacak'' diyen Usta, şu açıklamayı yaptı:

İLAÇLAR DA ÜCRETSİZ

■ Vatandaşlarımız hem muayene ücreti hem de ilaç katkı payı ödemektedir. .

■ Sığınmacılar için tüp bebek tedavisi süresince kullanılan ilaçların ücretsiz olduğu kamuoyuna yansımaktadır.

■ Suriyelilerin sağlık hizmetleri ve ilaç bedelleri için ne kadar harcama yapılmıştır? Tüp bebek tedavisinden kaç kişi faydalanmıştır, kaç bebek doğmuştur?

DEVLETTE 15 BİN ÖZELDE 50 BİN LİRA

Devlet hastanelerinde tüp bebek tedavisi fiyatları 8 bin liradan başlıyor. Kullanılan ilaçlar, tedavi yöntem ve süresi ile birlikte 15 bin liraya kadar çıkıyor. Özel hastanelerde ise tedavi 25 bin TL'den başlıyor, ilaçlar, sperm dondurma ve çözdürme gibi işlemlerle 50 bin TL'yi buluyor. SGK tüp bebek için ilk denemede masraflar için yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede ise yüzde 20 katılım payı alıyor, kalan masrafları karşılıyor.

Türkler için ağır şartlar var

Türkiye'de çiftlerin evli ve sigortalı olması, hiç çocuklarının bulunmaması ve kadının 23-40 yaş aralığında olması halinde SGK tüp bebek masraflarının bir bölümünü karşılıyor. Ancak bunun için uygulanan tıbbi tedavilere rağmen normal yöntemlerle çocuk sahibi olunamadığı ve yalnızca yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olunabileceğine dair heyet raporu gerekiyor. Erkekten 3 ayrı tarihte düzenlenmiş 3 ayrı sperm sayısı raporu isteniyor, kadının en az 5 senedir sigortalı olması son 90 gün içinde de aktif çalışması gerekiyor. Son 3 senedir diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamadığının sağlık kurulları tarafından raporlanması ve “Gebe kalmasına engel sistematik bir rahatsızlığı yoktur” raporu da isteniyor.