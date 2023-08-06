Taksici katilleri yakalandı

İstanbul'da seyir halindeki taksiye ateş açarak iki çocuk babası şoförün ölümüne yol açan dört şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Olay, 30 Temmuz’da sabaha karşı 05.00 sıralarında Gaziosmanpaşa’da meydana geldi. Taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu’ndan aldığı üç yolcuyu Gaziosmanpaşa’ya götürmek için yola çıktı.

Yıldız Tabya Mahallesi’ne geldikleri sırada iddiaya göre, taksideki yolcular ile aralarında husumet bulunan şüpheliler taksiye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda iki çocuk babası Samet Kubiloğlu hayatını kaybetti.

ÜÇ ADET RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRLDİ

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, saldırıyı Y.Ö. (20), E.A. (23), İ.Ö. (18) ve A.B. (17) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, İ.Ö., üzerinde bir adet pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

A.B. ise olay sırasında E.A. ile birlikte kullandığı değerlendirilen üç adet ruhsatsız silahla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B. ve E.A., adliyeye sevk edildi. Y.Ö. ve İ.Ö., çıkarıldıkları mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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