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Taneyle 6 sebze 24 lira

Usta televizyoncu Fatih Portakal, SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni’nde, Sadece '6 sebze' ile iktidarın iflas eden ekonomi politikasını anlattı.

Yayınlanma: 00:00 - 24 Mart 2023 Güncellenme:
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