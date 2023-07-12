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Tanju Özcan CHP Genel Merkezi’nde

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 10'uncu gününde genel merkeze ulaştı.

Yayınlanma: 17:26 - 12 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Tanju Özcan CHP Genel Merkezi’nde

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan başlattığı ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşünün 10’uncu gününde Ankara’da.

Fotoğraf: Cem Yıldırım/ SÖZCÜ

Özcan, bugün CHP Genel Merkezi’ne yürümeden önce Anıtkabir’i ziyaret etti.

Fotoğraf: Cem Yıldırım/ SÖZCÜ

Özcan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozelesine çıktı. Özcan, mozoleye çelenk bıraktı.

Fotoğraf: Cem Yıldırım/ SÖZCÜ

Anıtkabir ziyaretinin ardından Özcan, CHP Genel Merkezi’ne geçti. Özcan, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Ben zannettim ki seçimi kaybedince koltuğu bırakacak ama yapmadı. Yunanistan’da bile seçimi kaybeden Çipras bıraktı.

*Biz de ise bir şey olmamış gibi devam ediliyor.

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Anıtkabir Ankara Atatürk Bolu CHP Sözcü Tanju Özcan
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