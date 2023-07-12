Tanju Özcan CHP Genel Merkezi’nde

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 10'uncu gününde genel merkeze ulaştı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan başlattığı ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşünün 10’uncu gününde Ankara’da.

Özcan, bugün CHP Genel Merkezi’ne yürümeden önce Anıtkabir’i ziyaret etti.

Özcan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozelesine çıktı. Özcan, mozoleye çelenk bıraktı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Özcan, CHP Genel Merkezi’ne geçti. Özcan, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Ben zannettim ki seçimi kaybedince koltuğu bırakacak ama yapmadı. Yunanistan’da bile seçimi kaybeden Çipras bıraktı.

*Biz de ise bir şey olmamış gibi devam ediliyor.