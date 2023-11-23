Tarikat açıklaması tartışma yaratmıştı, AKP’den aday oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP eski Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’a zülfikar hediye ettiği için tepki çeken Tunceli Cemevi Başkanı ve Tunceli eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt, Tunceli belediye başkanı olmak için AKP’den adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi. Personele baskı yaptığı iddialarıyla da gündeme gelen Yurt, geçtiğimiz haftalarda görevinden alınmıştı.
Personele baskı yaptığı iddialarıyla geçen hafta görevden alınan Aile Sosyal Politikalar Tunceli İl Müdürü Ali Ekber Yurt, Tunceli Belediye Başkan adayı adaylığı için AKP'ye müracaat etti.
Tunceli Cemevi Başkanı da olan yurt MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP eski Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'a hediye ettiği Zülfikar’la da gündeme gelmişti.
“TARİKATLAR TUNCELİ’YE ZARAR VERMEZ”
Öte yandan AKP ve MHP'ye yönelik eylem ve söylemleriyle “Cemevini AKP politikalarına alet ediyor” eleştirisiyle Ali Ekber Yurt, Alevilerin tepkisini çekiyordu.
Görevden alınan Yurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve AKP Tunceli eski İl Başkanı Sercan Özaydın’a Zülfikar vererek tepki çekmişti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da 10 Haziran 2022'de Tunceli Cemevini ziyaret etmiş, Erbaş’a cura saz hediye edilmişti.
Ali Ekber Yurt’un “Tarikatların Tunceli'ye zarar vereceğine inanmıyorum” sözleri de tepki çekmişti.