Tarım Bakanı Kirişçi’nin sel karşılaştırması büyük tepki topladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan seller nedeniyle ölen vatandaşlar için sarf ettiği, "Evet 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu" sözleri tepki çekti.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında, Şanlıurfa ve Adıyaman’da yıkıma neden olan sellerle ilgili açıklamalarda bulundu. 17 kişinin hayatını kaybettiği olay için Kirişçi’nin kullandığı ifade sosyal medyada büyük tepki topladı.

“15 CANIMIZI ALDI AMA TOPRAK SUYA KAVUŞTU”

“Şanlıurfa’daki yağış gözardı edilebilecek yağış değildi. Burada biliniyordu niye yapılmadı? Evet, biliniyor ama bunların hayata geçirilmesiyle ilgili elimizdeki enstrümanlar yetersiz kalabiliyor” ifadesini kullanan Kirişçi, sözlerinin devamında şöyle dedi:

* Yağışların düzensizliği var. Kuraklık riski de vardı. Bir taraftan 15 canımızı (ölü sayısı 17’ye yükseldi) aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı’nda su mesafemiz 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey. Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bakan Kirişçi’nin sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. Bazı kullanıcılar Kirişçi’nin sözleri hakkında şunları yazdı:

* Çok kötüsünüz! Sizlerle aynı zaman diliminde yaşadığım için kendimden utanıyorum…

* Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yaptığı insanlık dışı açıklamadan dolayı 85 milyon vatandaşımızdan özür dileyip istifa etmeli.

* Utanmasalar “Ölenler de gübre oldu, toprağı besledi.” diyecekler…

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