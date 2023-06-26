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Tarlada çalışan 2 işçi feci şekilde can verdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışan 2 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Tarlada çalışan 2 işçi feci şekilde can verdi

Yavuç köyü mevkisinde sarımsak tarlasında çalışan Hikmet Şen ile Salim Demir’e yıldırım isabet etti.

Annesi ve komşusuna yıldırım isabet ettiğini gören Hakkı Şen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Hakkı Şen, yıldırım isabet eden iki kişiyi traktörle tarladan köy yoluna kadar getirdi.

112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şen ve Demir yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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