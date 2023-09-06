Tasarrufa önce buradan başlayın

Türkiye’de milyonlar geçim savaşı verirken iktidar tasarruf genelgeleri yayınlayıp vatandaşa sabır tavsiye ediyor. ‘İtibardan tasarruf etmeyen’ iktidar ise çok sayıdaki saray ve köşkte milyonlar harcıyor.

Erdoğan SÜZER

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Türkiye'de milyonlar geçim savaşı verirken iktidar tasarruf genelgeleri yayınlayıp vatandaşa sabır tavsiye ediyor. “İtibardan tasarruf olmaz” denilerek, Ankara-İstanbul, Marmaris ve Ahlat'ta bulunan çok sayıda saray, köşk ve kasırda ise şatafat var. Sadece Beştepe sarayının haziran ayı harcaması 647 milyon TL oldu. Sarayın ilk 6 aydaki gideri 2 milyar 171 milyon, bir saatlik gideri 900 bin, bir dakikalık gideri 15 bin lira olarak hesaplandı.

Ahlat Köşkü ile Marmaris yazlık sarayı ve İstanbul Mabeyin, Vahdettin, Huber Köşkleri yılda 3-4 kez kullanılıyor. Ahlat geçen yıl ve bu yıl Malazgirt zaferi kutlama töreni nedeniyle sadece 2 gün kullanıldı. Marmaris'in yıllık kullanımı da 15 günü geçmiyor. Yabancı konuklar gelirse burada en çok 2-3 gün kalınıyor. Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları, Beykoz, Küçuksu, Ihlamur, Yıldız Şale, Aynalıkavak Maslak kasırları, Florya ve Yalova Atatürk, Filizi Köşk de, TBMM'den alınıp Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmıştı. Beştepe Sarayı 2014'te 1 milyar 370 milyon liraya, Marmaris ise 640 milyon liraya mal oldu. 2020'de açılan Bitlis Ahlat Köşkü 225 milyon liraya yapıldı.

100 MİLYONLAR GİTTİ

En çok kullanılan 1.150 odalı Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ise her ay milyonlar yutuyor. 2014'te tamamlanan sarayın yapım maliyeti 1 milyar 370 milyon lira olarak açıklandı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği Marmaris Okluk koyundaki 3+1 mütevazı Cumhurbaşkanlığı konutu ise yıkılarak yerine “Marmaris Okluk Konukevi” yapıldı ve yapımına o günkü fiyatlarla 640 milyon TL harcandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Ağustos 2020 tarihinde açılışını yaptığı Bitlis Ahlat Köşkü için ise 225 milyon TL harcanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı, kullandığı saraylara milyonlar harcıyor

Beştepe'nin maliyeti 1.3 milyar

2012 yılında yapımına başlanan Beştepe Sarayı Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapıldı. Sarayın bağlantı yolları için 10 bin ağaç söküldü. Yerleşkenin toplam alanı 150 bin metrekare oldu. Danıştay 4 Mart 2014'te SİT alanı olduğu için durdurma kararı verse de inşaat devam etti. Kasım 2014'te binanın maliyeti 1 milyar 370 milyon lira olarak açıklandı. Sarayda 1.150 oda olduğu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

300 odalı yazlık saray

‘Yazlık saray' olarak bilinen Marmaris Okluk Konuk Evi, 2019 yılında tamamlandı ve 92 dönümlük arazi üzerine kuruldu. 5 yapının yer aldığı yazlık sarayda personel lojmanları da inşa edildi. 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi. Sadece sahili düzenleme maliyeti 2017'de 30 milyon TL oldu. Rönesans Holding'in inşaatını gizlilik içinde tamamladığı sarayın 300 odalı olduğu belirtiliyor.

Göl manzaralı Ahlat Köşkü

Cumhurbaşkanlığı Bitlis Ahlat Köşkü, Van Gölü kıyısında inşa edildi. Köşkün resmi açılışı 25 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı. Zemin alanı 1.071 metrekare olan Ahlat köşkünün inşaat alanı ise 39 bin metrekareden oluşuyor. Köşkün gereksiz olduğu, lüks ve şatafata kaçıldığı, doğal yaşama da zarar verdiği yönünde eleştiriler de yapılmıştı. Ahlat Köşkü'nde yaz kış 20 personel ve güvenlik görevlisinin bulunduğu belirtildi.

Mercedes'ten inin Togg'a binin

Seçim döneminde oy için yerli ve milli araç Togg'u kullanan AKP iktidarı, seçimden sonra Togg'dan inip yeniden Mercedes'e bindi. AKP'nin önemli bir propaganda aracı olarak kullandığı Togg'un makam aracı olarak kullanılmaması ise tepki çekiyor. İktidara, ithal araçlardan vazgeçip Togg kullanılması çağrısı yapılıyor. İktidar tasarruf etmenin önemli bir yolu olan yerli üretime yönelmek yerine makam aracı filosunda ithal araçları bulunduruyor. Seçim döneminde bol bol reklamı yapılan yerli üretim otomobil Togg'un makam aracı mesaisi ise seçimden sonra sona erdi. Ülkemizde makam aracı sayısının 156 bine ulaştığı belirtilirken, bu sayı Almanya'da 9 bin, Japonya'da 10 bin, Fransa'da 8 bin civarında bulunuyor. Makam aracı sayısı bakımından dünya rekorunu elinde bulunduran Türkiye'de iktidar bir de ithal markalar Mercedes ve Audi araçlarını tercih ediyor.

PROPAGANDA MALZEMESİ

Harcamaları kısmak için yerli ve milli üretimin önemi tartışılmaz ancak uluslararası ziyaretlerde ilişkileri güçlendirmek adına devlet başkanlarına hediye edilen Togg, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve TBMM'de makam aracı olarak kullanılmıyor. Mayısta yapılan genel seçimlerde, AKP'li bakanlar seçim gezilerinde Togg araçlarla seyahat edip,

vatandaşa seçim propagandası yaparken seçimin ardından ise kırmızı plakalar Togg'dan sökülüp yeniden Mercedes'e takıldı.

‘156 bin makam aracı yerli ve milli olmalı'

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'ne teknik inceleme gezisi yaptı. Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve komisyon üyelerinin bulunduğu ziyarette milletvekilleri Togg'u test etti. Komisyon üyesi CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yerli yatırımcının, yan sanayinin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek “Reel anlamda da diğer sektörlerin de benzer şekilde devlet tarafından desteklenmesi ve mümkünse sadece seçim alanlarında değil şu anda 156 bini bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz” dedi.