TBMM’de ‘S-400 kettle mı, fişe takılsın’ tartışması

Meclis’te Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bütçe görüşmelerinde S-400 tartışması çıktı. Muhalefet milletvekillerinin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e yönelttiği “S-400 aktif mi, kullanılıyor mu?” sorusuna eski asker olan AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin “Ben cevap vereyim. S-400 kettle mi fişe takılsın” şeklindeki sözleri gerilime neden oldu.

Veli TOPRAK

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Meclis'te Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 bütçesi görüşülürken S-400 tartışması çıktı. Muhalefet milletvekillerinin Bakan Yaşar Güler'e yönelik “S-400 aktif mi, halen kullanımda mı?” sorularına eski bir asker olan AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin cevap vermek istemesi tartışmalara neden oldu.

AKP'li Çelebi, “Ben cevap vereyim. S-400 kettle mi, fişe takılsın. Koordinasyonunu verecek halimiz yok” dedi. Çelebi'nin sözlerine muhalefet milletvekilleri “Sen niye cevap veriyorsun, bakan burada, o cevap verir” karşılığını verdi.

AKP-CHP'li vekiller arasında “Konuşma, terbiyesiz, sana mı kaldı?” şeklinde karşılıklı sataşmalar da oldu. Komisyon Başkanı AKP'li Mehmet Muş'un araya girmesiyle tartışma sona erdi.