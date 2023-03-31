TBMM’ye veda edecek olan vekili ağlatan konuşma

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın sözleri, aday olmayacağını açıklayan TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ı ağlattı.

Zekeriya ALBAYRAK

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TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı olmadı. Akar, Meclis'te son kez oturuma başkanlık ederken kürsüye gelen CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın sözleri, Akar'ı ağlattı. Gözyaşlarına hakim olmayan Akar'a, tüm milletvekilleri alkışlarla destek oldu. İşte Meclis'te duygusal anlar yaşatan o konuşma:

“ESKİ ADAM KİRLENMEDİ”

– Haydar Akar geçen yıl itibarıyla ‘Ben bir daha milletvekili adayı olmayacağım' diye kamuoyuna açıklamıştı. O nedenle, bir anlamda Artvin kökeni var, Klaskur'dur köyü, Artvin Borçka'nın çok güzel köylerinden bir tanesidir, bu konuşma Artvin Milletvekili olarak bana yakışır dedim.

– Burada bulunduğumuz süre içerisinde milletvekili olarak yan yana, omuz omuza çalıştık. Çok çalışkan oldu, kibarlığından, zarafetinden, dostluğundan hiç kaybetmedi. İlk geldiğimiz günü hatırlıyorum, tertemiz geldik, üzerimizde en güzel giysilerimizle geldik. Aradan on iki yıl geçince o elbiseler belki eskidi ama Haydar açısından şunu söyleyeyim: O elbise hiç kirlenmedi, üzerine hiç toz değmedi.

“MOTORLARI MAVİLİKLERE SÜRELİM”

– O anlamda diyorum ki: Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak arkadaşların olarak -inanıyorum ki diğer arkadaşlarımız da bu konuda hemfikir olacaklardır- hakkımızı helal ediyoruz, ayağına taş düşmesin, gözüne yaş değmesin, Allah yolunu ve bahtını açık etsin.

– Bundan sonraki yaşamında çocuklarınla, güzel kızlarınla, saygıdeğer hanımefendi eşinle, damatlarınla ve gelecek torunlarınla beraber sonsuza kadar güzel ve umutlu yaşa diyoruz. Motorları başka alanlarda maviliklere sürelim. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

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