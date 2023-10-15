Beyin cerrahı, temizlik personelini ve medikalciyi ameliyata sokmuş

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki devlet hastanesinde görevli beyin cerrahı Opr. Dr. S. Z'nin, temizlik personeli ve bir medikal firma çalışanının ameliyatlara girmesine izin vererek cerrahi müdahaleler gerçekleştirdiği iddiasıyla ilgili olarak Bilecik Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

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Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yapan Opr. Dr. S. Z’nin, hastanenin temizlik görevlisi ve bir medikal firma çalışanının ameliyatlara katılmasına izin verdiği iddiaları üzerine, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonucunda doktor görevden uzaklaştırıldı. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilik açıklamasında, Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahi ameliyatlarında yetkisiz kişilerin müdahale ettiği iddialarının soruşturulduğu ve ilgili personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve 138. maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırma kararı alındığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve bakanlık müfettişleri tarafından da soruşturmaların yürütüldüğü ifade edildi. Soruşturmanın devam ettiği vurgulandı. (DHA)

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