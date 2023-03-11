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THY uçağında korku dolu anlar! Sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Yayınlanma: 20:58 - 11 Mart 2023 Güncellenme:
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THY uçağında korku dolu anlar! Sefer iptal edildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TC-JFH kuyruk tescilli ve TK 7072 sefer sayılı Ankara-Erzurum uçağında, Erzurum Havalimanı’na iniş sırasında kuvvetli yan rüzgar sebebiyle motor sürtmesi yaşandı.

SEFER İPTAL EDİLDİ

Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçak görevlilerce bakıma alındı.

Öte yandan, söz konusu seferin dönüşü emniyet kuralları çerçevesinde iptal edildi. (AA)

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