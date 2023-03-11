TİP, Parti Meclis Toplantısını Hatay’daki bir çadırda yaptı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Parti Meclisi toplantısını, afet bölgesi Hatay'daki bir çadırda toplanarak gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş. halkın yaşadığı acılara ortak olmak için toplantıyı çadırda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Can ÇAPAR

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Deprem bölgesi Hatay’da bir araya gelen TİP milletvekilleri Parti Meclisi toplantısını, buradaki bir çadırda gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş gerçekleştirdi.

“HALKIN YAŞADIĞI ACILARA ORTAK OLMAK İÇİN BURADA TOPLANDIK”

Toplantının çadırda yapılmasının nedenine değinen Baş, “ Toplantıyı burada yapmamızın sembolik bir anlamı var. Halkımızın yaşadığı acıların ortağı olduğumuzu bu vesileyle de göstermek istedik. Aynı zamanda pek çok arkadaşımız deprem bölgesindeki çalışmalara katılıyor. Diğer taraftan da parti çalışmalarımızı sürekleştirmek gerekiyor. Depremin yarattığı yıkımları, felaketleri yaşamamak için de parti çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğini bu deprem sürecinde bir kez daha görmüş olduk.” dedi.

TOPLANTININ ANA BAŞLIKLARI BELİRLENDİ

Toplantıda deprem dayanışma çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim, milletvekili adaylarının belirlenmesi ve seçim takvimi gündemlerinin ele alındığı belirtildi.

Baş toplantının detaylarını şöyle anlattı:

*Gündemimizde deprem dayanışma çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir tartışma yürüteceğiz. Seçim başlığında öncelikle cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partinin tavrını bir karar haline getirmek gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi yerel seçimler, milletvekilliği seçimleri.

*Buna ilişkin artık karar aşamasına gelmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Uzunca bir süredir parti buna dönük yoğun çalışmalar yürütüyor. Üçüncü bir alt başlık olarak da partinin milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecini artık takvimlendirmemiz gerekiyor.

*Yoğun iki gün geçireceğiz. Gerçekten tarihsel önemli bir seçime doğru giderken, yıllar sonra belki de ilk defa Türkiye'de sosyalistler gerçek bir siyasal aktör olarak toplumda yeniden karşılık bulmaya başlarken, yenide umudu büyütürken, çok sayıda yurttaşımızın Türkiye'nin ikinci yüzyılında sosyalistlerin etkin bir rol almasına ilişkin beklentilerini bize ilettiklerini bir aşamada iki gün verimli ve başarılı bir toplantı diliyorum hepinize.

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