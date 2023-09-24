TİP’li öğrecilerden ‘Barınma Krizi Raporu’: 100 öğrenciden 8’i yurtta kalabiliyor

TİP'li öğrencilerin hazırladığı 'Barınma Krizi Raporu' üniversite öğrencilerinin yaşam koşullrını gözler önüne serdi. Raporda öğrencilere ayrılan bütçeden KYK yurtlarındaki yaşam şartlarına, cemaat yurtlarının yaygınlaşmasından barınma krizini yaratan sebeplere kadar birçok konu yer aldı...

Ali Selim YAMANLI

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciler, Türkiye'deki barınma krizini ele aldıkları “Barınma Krizi – 2023 Raporu”nu yayımladı. Barınma krizini oluşturan nedenleri ortaya koyan rapor 2023’te gelinen son durumu anlatıyor. Raporda, krizin çözümsüz olmadığına dair kapsamlı bir çalışma yer alıyor.

Raporda, barınma krizinin gençler için büyük bir sorun haline gelmesinin sebebi, temelde kamu kaynaklarının eritilerek öğrencilerin hizmetine sunulmasının her yıl önüne geçilmesi olarak gösterildi. Verilere göre, bu sene gençlere ayrılan bütçe azaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçeleri reel değerlerde küçüldü ve Türkiye OECD ülkeleri arasında gençlere en az bütçe ayıran ülkeler arasında yer aldı.

‘BALIK İSTİFİ’ YÖNTEMİ İLE KAPASİTE ARTMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Devletin öğrencilere sunduğu barınma hizmeti olan KYK yurtlarındaki niteliğin düştüğüne ve öğrencilerin koğuş benzeri odalarda kalmak zorunda bırakıldığına dikkat çekilen raporda şu detaylar yer aldı

“2020 yılında Türkiye genelinde 793 KYK yurdu bulunurken yurt sayısı 2022'de 776'ya düştü. Bu sene ise yeni KYK yurdu inşa edilmemesine rağmen odalarda balık istifi yöntemleri uygulandı ve kapasite artmış gibi gösterildi. Öğrenciler, 8 kişiye varan koğuşvari odalarda yaşamaya uygun olmayan şartlarda barınmaya çalışıyor. Bu hileli yöntemlere rağmen üniversiteye giden her 100 öğrenciden sadece 8’i yurtta kalma şansına sahip oluyor.

Buna ek olarak sıcak suya erişim, yurt güvenliği, nitelikli yemek, yeterli çalışma alanı ve sosyalleşme alanı gibi konularda büyük problemler olduğu öğrenciler tarafından anlatıldı.

Yetersiz KYK yurtları bu sene de öğrencileri özel yurtlara ve cemaat yurtlarına mecbur bıraktı.”

ÖĞRENCİLER ÖZEL YURTLARA VE CEMAAT YURTLARINA MECBUR BIRAKILDI

Raporda, cemaat ve tarikatlara bağlı yurtların 2022 yılında yüzde 93 artarak 3 bin 331 olduğu, Cemaat yurtlarında kalmaktan başka şansı olmayan öğrencilerin şiddet ve baskı altında oldukları vurgulandı. Raporda, öğrenciler cemaat yurtlarına mecbur bırakılırken bakanlığın siyasal İslam projesini yaygınlaştırmak için KYK yurtlarına 711 imamı danışmanlık yapması için atadığı ifade edildi.

2 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ DÜZENLİ OLARAK EĞİTİME KATILAMADI

Deprem bölgesindeki öğrencilerin sorunlarına da değinen raporda, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgede yaşayan öğrencilerin bu döneme büyük bir barınma kriziyle başladıkları, deprem bölgesinde hala öğrencilerin barınma problemlerinin çözülmediği aktarıldı. Raporda, depremden etkilenen KYK yurtlarının yeniden inşasına dair plan ve yapılan proje bakanlık tarafından duyurulmadığı, deprem bölgesinin kendi haline terk edilmesi sonucu 2 milyon civarında öğrencinin eğitim almadığı ya da düzenli olarak eğitime katılmadığı aktarıldı.

KYK YURTLARININ DEPREM GÜVENLİĞİ VAR MI BİLİNMİYOR

Yayımlanan rapora göre, İstanbul gibi büyük bir depremin beklendiği yerlerdeyse KYK yurtlarının deprem güvenliği var mı bilinmiyor. Barınma krizi sebebiyle üniversiteye yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan öğrenci sayısı 2020 yılında 10 bin iken 2022 yılında 106 bine yükseldiği ifade edildi.

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