TİP’ten depremzedelerin oy hakkı için YSK’ye başvuru

Deprem bölgesini terk etmeyen ve geçici barınma alanlarında yaşayan vatandaşların seçimlere ilişkin e-Devlet başvurularında açık adres beyanı talep edilmesi ve işlemlerin sonuçlandırılamaması nedeniyle TİP tarafından YSK'ye düzenleme başvurusunda bulunuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Maraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin oy kullanabilmesine yönelik ortaya çıkan sorunlara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres beyanına ilişkin açıklamasına karşın e-Devlet sistemi üzerinden yapılan başvurularda “karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi” gibi geçici barınma alanlarına dair adres bildirimi yapılamadığı kaydedildi.

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ’TAN DİLEKÇE

TİP Genel Başkanı Erkan Baş tarafından YSK’ye gönderilen dilekçede, bakanlığın, “Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre afetzedelerin mağduriyetinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesi yerleşim yeri adresi depremden etkilenen şehirlerdeki vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini, nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirebilmesine imkan sağlandı. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi’nin 7. maddesinin 4. fıkrasına istinaden, doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzedelerin yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerlere de nüfus müdürlükleri, e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapılabilecek” şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

‘ÇADIR VEYA KONTEYNER KENTTE KALAN YURTTAŞLAR ADRES BİLDİRİMİ YAPAMIYOR’

YSK’ye gönderilen dilekçede, sorunlara işaret edilerek, “E-devlet sistemi üzerinden ilgili bölüme erişildiğinde deprem bölgesini terk etmeyen ve aynı bölgede kalmaya devam eden yurttaşlar için açık adres istenmekte olup konutu yıkılan yurttaşların açık adreslerini doldurması fiili imkansızlık içermektedir. Bununla birlikte adres bildirimi için ‘diğer’ seçeneği de çıkmamaktadır. Bu sebeple çadır veya konteyner kentte kalan yurttaşlar için adres bildirimi yapılamamaktadır” denildi.

TALEPLER

Mevcut sorunlarla birlikte işlemler için belirlenen son tarihin de seçim takviminin kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekliliğine işaret edilerek şu taleplerde bulunuldu:

1-) Depremden etkilenen yurttaşlardan ikametgah adresini taşımamış olanlar için son ikametgah adreslerine göre oy kullanmalarını sağlayacak şekilde sandık ve seçmen listeleri ile sandık bölgelerinin hazırlanmasına,

2-) Depremden etkilenen ve ikametgah değişiklik başvurusu yapmak isteyen yurttaşlar için 17 Mart 2023 olarak belirlenen son tarihin uzatılarak seçim takvimi içerisinde adres değişikliği hakkı yapılabilmesine imkan tanınmasına ve Anayasal bir hak olan oy verme hakkının kısıtlanmamasına karar verilmesini talep ederiz.

‘HER YURTTAŞIMIZIN OY HAKKINA SAHİP ÇIKACAĞIZ’

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay da başvuruya ilişkin bir video yayımladı. “Yaşadığımız büyük depremin ardından sonrasında etkilenen 10 ilde yurttaşlarımızın nerede ve nasıl oy kullanacağı konusunda büyük bir belirsizlik bulunmakta” diyen Atay, yurttaşların oy hakkına dair belirsizlik nedeniyle YSK'ye başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Dilekçede yer alan taleplere dikkat çeken Atay, “YSK'ye oy kullanmanın Anayasal bir hak olduğunu hatırlatıyoruz. Oradaki her bir yurttaşımızın bu Anayasal hakkı kullanıp oyunu kullanması için bu sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz” vurgusunda bulundu.

İlginizi Çekebilir TİP'li Sera Kadıgil: İki patates isteyenler var, utanıyoruz

İlginizi Çekebilir TİP’ten Kılıçdaroğlu'na destek kararı