TIR dehşeti! Yaralılar var
Mersin'in Silifke ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü TIR'ın hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Atayurt Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Mecnun Ç. idaresindeki 33 AFN 855 plakalı büyükbaş hayvan yüklü TIR, Özdemir D’nin kullandığı 46 AFG 827 plakalı hafif ticari araca çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada Özdemir D. ve araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
TIR’ın dorsesindeki 40 büyükbaş hayvan ise bölgeye yönlendirilen başka bir araca nakledildi. (AA)