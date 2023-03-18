TOKİ 50 ilde 575 muhtelif arsa satışı gerçekleştirecek
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 50 ilde 575 muhtelif arsa satışa sunuldu.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 575 arsa, açık artırmayla satılacak.
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