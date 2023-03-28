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Trafikte eşkıya terörü: Baba ve oğlunu vurdu, çevresine saldırdı

Kuşadası'nda trafikte kırmızı ışıkta geçme  tartışmasında silah çeken sürücü, baba ile oğlunu silahla, kendisine müdahale eden bir vatandaşı ise silahın kabzasıyla yaraladı. Saldırgan kaçtı. Cadde ortasındaki dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Latif SANSÜR
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Olay, Kuşadası Adnan Menderes Bulvarı Çamlık Kavşağında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Otomobili ile seyir halindeki Rıdvan Yabasun ile motosikletle giden Burak Okudan ile babası Müslüm Cahit Okudan Kırmızı ışıkta geçme nedeniyle tartıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre arabasından silahını alan  Yabasu, baba oğul Okudan'lara kurşun yağdırdı. Burak Okudan tabancadan çıkan  kurşunlarla göğsünden ve kalçasından, babası ise ayağından yaralandı. Saldırgana müdahale etmek isteyen bir vatandaşı ise silahın kabzasıyla yüzünden yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Trafik eşkıyasının silahıyla onlarca kişinin gözü önünde terör estirdiği anlar bir cep telefonunun kamera kaydına girdi. Kayıtlarda saldırganın tartıştığı kişilerin bulunduğu yöne yürümesi,  bu sırada silahının tetiğine basması görülüyor. Kayıt saldırganın  tatıştığı kişilere yaklaşıp üzerlerine silahını yönelttiği anda son buluyor.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Burak Okudan ilk müdahalesinden sonra Söke Devlet Hastanesine  sevk edilirken, diğer iki yaralı ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayın şüphelisini yakalama  için operasyon başlattı.

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