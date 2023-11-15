Bisikletli kadını takip edip mastürbasyon yapmıştı, tutuklandı
Bostancı sahil yolunda bisiklet süren bir kadını arabayla takip ederken, aynı anda mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü sevk edildiği hakimlik tarafından “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan tutuklandı.
Kartal sahil yolunda, bir otomobil sürücüsünün takip ettiği bisikletli kadına, cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlatıldı.
“TEŞHİR SURETİYLE CİNSEL TACİZ…”
Görüntülerin incelemesi sonucu, kimliği belirlenen E.N.K. dün gözaltına alındı. Adliyeye sev edilen sürücü E.N.K. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik de şüpheli E.N.K.'nin bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.
“ARAÇTA BAŞKA BİR KADIN VARDI”
Araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ifadesinde, mesleğinin şoförlük olduğunu, bisikletli kadını özellikle takip etmediğini, tacizde bulunmadığını, sadece korna çaldığını öne süren şüpheli, araçta başka bir kadının bulunduğunu ancak arkaya saklandığı için videoda görünmediğini iddia etti.