TTB: Uzaktan tıp eğitimi sağlık hizmetlerinin geleceğini olumsuz etkiler

Depremzedelerin yurtlara yerleştirileceği gerekçesiyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğinin duyurulmasına Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Uzaktan tıp eğitimi sağlık hizmetlerinin geleceğini olumsuz etkiler” ifadeleriyle itiraz etti.

Latif SANSÜR

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük hasara neden olan depremlerin ardından Yükseköğretim Kurulu'nun, depremzedelerin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği gerekçesiyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurmasına Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Uzaktan tıp eğitimi sağlık hizmetlerinin geleceğini olumsuz etkiler” ifadeleriyle itiraz etti.

TTB'den yapılan açıklamada, pandemi döneminde iki yıl boyunca yapılan uzaktan eğitimin tıp eğitiminde büyük sorunlara yol açtığı hatırlatılarak, “Eğitime iki hafta-bir ay gibi makul bir süre ara verilmesi, sınavların ertelenmesi uygun olabilir. Ancak eğitime ara verilen dönemde de yurtların boşaltılmaması, depremden etkilenen öğrencilerin barınma, beslenme ve psikososyal destek gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Barınma sorunu bulunan, aileleri ve yakınlarını kaybeden öğrenci ve öğretim üyelerinin uzaktan eğitimi sağlayacak altyapıyı ve ortamı yaratmaları da mümkün görünmemektedir” denildi.

“FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIKLARI İÇİN ÖNEMLİ”

Öğrencilerin deprem bölgelerinden ve ortamından bir an önce çıkarak yaşadıkları illerin dışında okudukları üniversitelere dönmeleri, arkadaşlarıyla dayanışmaları onların fiziksel ve ruhsal sağlıkları için de çok önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

*Deprem bölgesindeki üniversitelerin öğrencileri depremden zarar görmemiş üniversitelere misafir öğrenci olarak alınıp bahar dönemi eğitimine buralarda devam edebilirler.

*Tüm Türkiye'ye yönelik kararlar almadan depremden etkilenen öğrencilere dönem izni, kayıt dondurma hakkı gibi çözümler üretilebilir.

*Tıp eğitimi başta olma üzere sağlık bilimleri eğitiminin uzaktan yapılması onarılmaz hatalara, eksikliklere ve gelecekte nitelikli bir sağlık hizmeti sunumuna da engel olacaktır. TTB olarak YÖK'ün bu karardan bir an önce dönmesini ve yüz yüze eğitimden vazgeçilmemesini istiyoruz.

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