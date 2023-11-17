TÜİK en mutlu ili seçti, halktan dikkat çeken yanıt geldi

TÜİK tarafından açıklanan Yaşam Memnuniyet Araştırması sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu. İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı. Kentte yaşayan yurttaşlardan ise TÜİK'e dikkat çeken yanıtlar geldi.

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TÜİK, Türkiye’nin en mutlu şehirlerini açıkladı.

‘Yaşam Memnuniyet Araştırması’na göre en mutlu iller Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak oldu.

İlk sırayı alan Sinop’taki vatandaşlardan ise dikkat çeken açıklamalar geldi.

GEÇİM SIKINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Sinoplu vatandaş Bülent Ustaoğlu, şöyle konuştu:

*Türkiye genelini düşünürsek ekonomik şartlardan geçim sıkıntısı yüzünden insanlar zor durumda. Geçim sıkıntısı yüzünden insanlar mutlu değil diye düşünüyorum.

*Ben de bir emekliyim şu anda. Ben 42 yıl devlete hizmet ettim aldığım maaş 19 bin lira. İnşaat mühendisiyim. Benim daha iyi şartlarda yaşamam lazım.

*Sinop'un doğası çok güzel, insanları da birbirleriyle çok yardımlaşıyor. Sinop küçük bir yer olduğu için insanlar sosyal olarak mutlu yoksa yaşam standartları Türkiye'den ayrıştırılamaz.

*Mutsuzlar diye düşünüyorum ama küçük yer olması, her yere kolay ulaşılıyor olması, insanların birbirlerini tanıması ve yardım etmesi, öğrencilerin olmasından dolayı mutlu diye düşünüyorum.

“ÇAY ISMARLAYAMAZ HALE GELDİ İNSANLAR”

Sinoplu vatandaş Nurhayat Erol şunları söyledi:

*İnsanların Sinop'ta ekonomik açıdan mutlu olduklarını sanmıyorum çünkü Sinop'ta hiçbir çalışma alanı yok. Birkaç memur ve işçi biraz da esnafla idare ediliyor. Kimse kazancından memnun değil.

*Aslında Sinop mutlu bir şehir değil. Kahvehanelerde oturup bir çay içmek, bir simit yemek mutluluksa evet mutlular. Onda bile şu anda mutlu değiller çünkü en ucuz çay 10 lira, en ucuz simit 10 lira.

*Bir mekana oturduğun zaman artık bir arkadaşına bile çay ısmarlayamaz hale geldi insanlar. Bunun nesi mutluluk? 10 lira çay ve simitle mutlu olabiliyorsa mutlu ama hayır mutlu değil insanlar. Neden mutlu il seçiliyoruz bende anlamadım.

*Kazanç belli bu şehirde. Ne bir fabrika var, ne de bir çalışma alanı var. Gençler kahvehanelerde bomboş oturuyorlar. Ben eğitimciyim. Benim öğrencilerim başka alanlarda çalışıyorlar. Nasıl mutluluk, neye göre mutluluk ben anlamıyorum.

“NEYE GÖRE MUTLU İL YAPTILAR”

Sinoplu vatandaş Aygün Koçak, “Mutsuzuz. Neden mutsuzuz? 2 kuruşu mahkum ettiler. Bu mahkumiyetin sonunda da alım gücümüz, özelimiz, harcamalarımız düştü. Bu yüzden mutsuzuz. Onlar TÜİK rakamlarıyla Sinop'u mutlu ilan ediyorlar ama burada biz yaşıyoruz. Ne sanayi var, ne ekonomi var. Neye göre mutlu il yaptılar onu da bir tartışmak lazım. Mutlu değiliz. Yalan gündemlerle, ekonominin çöküşüyle geçinememekle mutlu değiliz” dedi.

Sinoplu vatandaş Serdar Alay, “Şehrimiz güzel bir şehir. İnsanları ve ortamı güzel ama ekonomik şartlarımız sıkıntılı. Emeklilerimiz olsun, diğer memurlarımız olsun bayağı bir sıkıntılı. Gerçekten Sinop yaşanacak bir il ama ekonomik şartlarımız bayağı bir sıkıntılı” ifadelerini kullandı.

“MUTLU DEĞİLİM”

Sinoplu vatandaş Ata Erol, “Memleketimizde tabi ki de mutlu insanlarımız var. Türkiye'miz de de var ama acaba bizim Sinop'ta esnafından halkına kadar bir mutluluk yaşayan kesim var mı acaba? Şu anda PTT'den belirli bir miktarda para çeken insanlar var. Onlar mutlu mu sizce? İstatistikler böyle söylemiş. İnşallah öyledir” dedi.

Sinoplu vatandaş Alkan Coşar, “Sanıyorum bu biraz da suç oranı ya da boşanmalarla ilgili bir durum. Benim elime 7 bin 500 lira para geçiyor. 70 binler, 150 binler konuşulurken 7 bin 500 lira para değil” derken vatandaş Abdullah Gökgöz, “Ben ekonomik sorunlar yüzünden mutlu değilim. Bir insanın mutlu olması için ekonomisinin çok güzel olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. (ANKA)

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