Tunç Soyer: Cesetler ikili çıkıyor! Evladına sarılmış anneler, babalar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak 6 Şubat'ta yaşanan 10 ili vuran depremlerin ardından afet bölgesine giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki günlük izlenimlerini düzenlediği basın toplantısıyla anlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İki gün boyunca afet bölgesinde incelemelerde bulunan ve yardımları götüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'e dönüşünün ardından bu akşam basın toplantısı düzenledi. Deprem bölgesine dair izlenimlerini ve ‘Umut Hareketi' kapsamında sürdürülen yardım çalışmalarını anlattı.

Soyer, soru cevap bölümünde kendisine sorulan “Sizi orada duygulandıran bir olay ya da diyalog yaşandı mı” sorusuna şöyle cevap verdi:

*”Bizim orada ağlamaktan gözümüzde yaş kalmadı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok ama çok acı şeyler gördük. 3 gün boyunca sadece boğazımdan bir çorba geçti diyen, iki yaşındaki çocuğuna mama yapamadığı için kar suyundan mama yapmaya çalıştığı için hastalanan çocuğunu götürecek hastane bulamayana kadar çok şeyler gördük. Gerçekten dayanmak çok zor. Genellikle cesetler ikili çıkıyor. Evladına sarılmış anneler, evladına sarılmış babalar.” ANKA

İlginizi Çekebilir 1999 depreminde verilen oyuncak ayıyı deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi

İlginizi Çekebilir Kuveyt'ten Türkiye'deki deprem bölgeleri için 15 milyon dolarlık destek