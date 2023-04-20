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Turhan Çömez ile Mustafa Yeneroğlu arasında canlı yayında Balyoz ve Ergenekon tartışması

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'nun Balyoz ve Ergenekon davaları hakkındaki sözleri gündemdeki yerini koruyor. SÖZCÜ TV canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez ile Yeneroğlu arasında Balyoz ve Ergenekon tartışması yaşandı.

Yayınlanma: 20:29 - 20 Nisan 2023 Güncellenme:
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