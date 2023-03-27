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Türkiye’nin en farklı ana haber bülteni SÖZCÜ TV’de izlenir

Usta televizyoncu Fatih Portakal, gündemin öne çıkan gelişmeleriyle SÖZCÜ TV ana haber bülteninde Türkiye'nin nabzını tutuyor.

Yayınlanma: 18:58 - 27 Mart 2023 Güncellenme:
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