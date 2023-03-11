Türkiye’nin en güvenilir yardım kuruluşu belli oldu

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, 'en güvenilir yardım kuruluşu' anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MeroPOLL Araştırma şirketi, “Türkiye’nin Nabzı Şubat 2023” araştırmasının “Yardım Kuruluşları” anketinin sonuçlarını paylaştı.

Araştırma şirketi, 2 bin 118 kişiyle bir anket gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara, “Aşağıda size sayacağım kurumların her birine ne derece güvendiğinizi (0’dan 10’a kadar) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde bir puan vererek değerlendirir misiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre insanların en güvendiği yardım kuruluşu AHBAP oldu. AHBAP’a güveniyorum diyenlerin puanı 7,8.

İkinci sırada ise Babala-Oğuzhan Uğur yer aldı. ‘Babala’ya güveniyorum’ diyenlerin puanı ise 6,4.

Deprem sonrasında çadır satmasıyla büyük tepki çeken Kızılay ise sıralamada sonda yer aldı. Kızılay’a güveniyorum diyenlerin puanı ise 5,9.