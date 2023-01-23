En fazla yağış alan illerden Muğla’da tablo vahim

Küresel ısınma nedeniyle dünyada baş gösteren kuraklıkta 32’nci sıradaki Türkiye’nin en fazla yağış alan ili Rize olurken yıllardır ikinci ili konumundaki Muğla’nın düştüğü dördüncü sıra da tehlikede. Ocak ayında ülke genelindeki yağış mevsim normallerinin altında kalırken, Şubat ve Mart aylarında da aynı tehlike söz konusu.

Mustafa SARIİPEK

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Küresel ısınma nedeniyle dünyada baş gösteren iklim değişiklikleri nedeniyle oluşan kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasındaki Türkiye 32'nci sırada.

Birleşmiş Milletlerin (BM) geçtiğimiz yıl Mart ayında yayımladığı Dünya Su Gelişim Raporu’na göre, küresel su kullanım oranı son 100 yılda 6 kat artarken aynı zaman diliminde dünyadaki doğal sulak alanların yarısı kaybedildi.

Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize olurken yıllardır ikinci durumdaki Muğla'nın düştüğü dördüncü sırası da tehlikede.

BM raporuna göre dünya 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında küresel su açlığıyla karşılaşabilecek.

TÜRKİYE SANILANIN AKSİNE YARI KURAK BİR ÜLKE

Dünyadaki çoğu ülkeyi ilgilendiren kuraklık konusu Türkiye'yi de büyük ölçüde ilgilendiriyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) verilerine göre, dörtte üçü sularla kaplı dünyanın sadece yüzde 2.5'i tatlı su kaynaklarından oluşuyor.

Geçen yıl verilerine göre ülkemizde 25 su havzası var fakat bazılarındaki durumlar hayli sıkıntılı. Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü'nün (WRI) hazırladığı ‘su riski' raporunda en çok Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri su sıkıntısı çekiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İsrail, Lübnan, İran, Hindistan, Pakistan, Kuveyt aşırı su sıkıntısı çeken ülkeler olarak gösterilirken Türkiye 32. sırada ve riskli ülkeler arasında.

TATLI SU KAYNAKLARI GİDEREK AZALIYOR

Tema Vakfı’nın yayınladığı verilere göre; dünyadaki tatlı su kaynaklarının yüzde 71'i tarım sektöründe kullanılıyor.

Türkiye'de ise bu oran yüzde 73. Endüstri alanında kullanılan su miktarı ise dünyada yüzde 18 iken Türkiye'de yüzde 11.

Bu verilere göre artan dünya nüfusu ve gelişen teknoloji kuraklığın bir numaralı sebebi olarak gösterilebilir.

2050'ye kadar dünyada su talebinin yüzde 55 artış göstermesi beklenirken buna karşılık küresel ısınma ve nüfus artışı gibi nedenlerle tatlı su kaynakları giderek azalıyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ

2022 yılı verilerine göre sonbahar yağışları ülke genelinde önceki yılın altında gelişti. Türkiye geneli sonbahar mevsimi yağış normali 1991-2020 arası 132.7 milimetre, geçen yıl sonbahar mevsimi yağışı 105.6, 2022 yılı 96.3 milimetre oldu.

Ülke genelinde sonbahar mevsim yağışları normaline göre yüzde 27, geçen yıl sonbahar mevsimine göre yüzde 9 azalma gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricinde tüm bölgelerde azalma meydana geldi. En fazla azalma yüzde 54 ile Marmara Bölgesi oldu ve son 40 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

TÜRKİYE GENELİ SONBAHAR YAĞIŞ DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl Sonbahar mevsimi yağışları Trakya'nın güneyi, İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale çevreleri, Manisa ve İzmir'in batısı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinde normallerine göre yüzde 60'tan fazla azalma gösterdi. Adıyaman, Batman, Şırnak, Kayseri ve Giresun çevrelerinde ise yüzde 40'ın üzerinde artış kaydedildi.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 570.6 milimetre ile Rize, en az yağış 28.5 milimetre ile Kırıkkale'de kaydedildi.

Normallerine göre en fazla artış yüzde 39 ile Adıyaman, en fazla azalma ise yüzde 65 ile Kırıkkale'de meydana gelmiştir.

İstanbul ve Bursa'nın sonbahar mevsim yağışları son 40 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında yağışlar yurt genelinde ortalamaların altında kaldı.

MUĞLA DA HIZLA KURUYOR

Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize olurken yıllardır ikinci durumdaki Muğla 2021 yılında Rize, Giresun ve Zonguldak'tan sonra dördüncü sıraya düşmüştü.

Geçen yılın oranlarına göre Muğla'daki düşüş devam ediyor. Bodrum ilçesini besleyen, Mumcular ve Geyik barajlarında 2021'den itibaren başlayan seviye azalması geçen yıl da yaşandı. Mumcular’da su seviyesi yüzde 20'ye, Geyik'te ise yüzde 50'nin altına düştü.

Yaz aylarının en sıcağı Ağustos'ta bile dağlardan gelen suyla gürül gürel akan Marmaris ilçesindeki Karadere'nin şelale konumundaki suyu aşırı derecede azaldı.

Meteoroloji verilerine göre bu sene Ocak ayı sonuna yaklaşılırken aynı bölgedeki su, yok denecek kadar azaldı. Ege Bölgesi diğer bölgelere göre daha kurak geçti.

Şubat ve Mart aylarında yine batı bölgelerde yağışlar ortalamaların altında kalacak. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de de Şubat ve Mart aylarında yağışlar yine ortalamaların altında kalacağı açıklandı.