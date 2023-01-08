Tütüncüler isyan etti: Geçen yılın parasını almadan bu yılın giderini ödüyoruz

Tütün üreticileri Uşak’ın Eşme ilçesinde toplandı. Ürünü maliyetinin altında fiyatla satmak istemediklerini belirten çiftçiler; “Boş sözleşmeye imza attırıyorlar. Daha geçen yılın ürününü satıp parasını alamadık ama bu yılın ürünü için giderler başladı. 1,5 ton tütüne traktör alıyorduk şimdi 5 ton tütün bir traktör parası etmiyor” diye isyan etti. Bir üretici “Milletin efendisiydik şimdi bizi köle yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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Tütün üreticileri ellerindeki ürünleri fiyattaki belirsizlik nedeniyle satamazken gelecek yılki ürün için şimdiden ödemelere başladı. Yaşadıkları sıkıntıları duyurmak için Uşak'ın Eşme ilçesinde toplanan tütün üreticilerine CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu destek verdi.

‘BİZİ KÖLE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Milletvekillerine derdini anlatan ve tütünü kaç liradan satacaklarını bilmediklerini belirten üretici İbrahim Şaban; “Maliyetimiz 90 lirayı buldu. Tütün kilo fiyatının şu anda 100 liradan az olmaması gerekir. Aksi halde ürünü kantara götürmeyeceğiz. 2022 yılında yetiştirdiğimiz ürün hala elimizdeyken gelecek yılın planlamasını yapamıyoruz. Gidip tarlada çalışıyoruz ama ne için çalıştığımızı bilmiyoruz. Şu an muğlâk bir durum var” diye konuştu. Toplanan kalabalığa konuşan Şaban, “Bugün söz tütüncünün. Şimdiye kadar bizi çok susturdular ama artık susmayacağız. Atatürk, ‘Köylü milletin efendisidir' diyordu… Bizi şimdi köle yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘DAHA PARA ALMADIK, GİDERLER BAŞLADI'

Bakırlıoğlu'na yaşadığı sıkıntıyı anlatan üretici Muttalip Bileme, “Mart gibi boş sözleşmeye imza attık. Fiyatı belirlenmeden imzaladık. Tütünü diktik, yetiştirdik. Fiyat ancak açıklandı. Bu bekletebileceğin bir ürün değil, çürüyor. Fiyatını bilmediğimiz ürünü kutuluyoruz. Götürdüğümüz zaman geri dönüşümüz yok. Her şey eksperin iki dudağı arasında. İki kelime söylüyor fiyatını belirliyor. İtiraz bile edemiyorsun. Çünkü arkamızda devlet desteği yok. TAPDK var ama hükmü yok. Sözleşmeler firmaların lehine. Daha elimizdeki tütünü vermedik. Seneye kaç lira olacağının garantisi yok. Fideler duruyor. Daha geçen yılın ürününü teslim etmedik, para almadık ama 2023 yılının giderleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Şu an sahipsiziz” diye konuştu.

‘1,5 TON TÜTÜNE TRAKTÖR ALIYORDUM ARTIK 5 TON YETMİYOR'

Bileme birkaç yıl önce 4.5 ton tütün sattığını, 1.5'nun getirisi ile 30 bin liraya traktör aldığını belirterek, “Geçen yıl traktörü satılığa çıkardım. 300 bin lira verdiler. Şimdi 5 ton tütüne bir traktör alınamıyor. Maliyetler çok arttı” diye konuştu. Üretici Özgür Keleş ise Nisan ayı sonunda boş sözleşmeye imza attığını ve 55 lira alım fiyatıyla karşılaştığını belirterek, “Maliyetler arttı. Kilo maliyeti 90 lirayı buldu. Bize verilen 65-70 liralık fiyat zararına sat demektir. 100 liranın altında fiyatı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BU MODERN KÖLELİKTİR'

CHP'li Bakırlıoğlu üreticilere seslenerek, “Tekel'i özelleştirip kapattılar. Üreticiyi şirketlerin iki dudağı arasına bıraktılar. Size sözleşmeli üretimi dayatıyorlar. Bu modern köleliktir. Sözleşmeler tüccarın lehine” diye konuştu. CHP'li Yalım ise şu ifadeleri kullandı: “Mazotu ÖTV'siz uygulayacağız. Kırmızı mazot olacak. Kendi gübre fabrikalarımızı kuracağız. Bunlar her şeyi dışarıdan almaya alıştılar. Buna dur diyeceğiz. Çiftçimizin hakkını, hukukunu koruyacağız. Çiftçi Avrupa'da vezirdir Türkiye'de rezil. Kim yaptıysa hesabını soracağız”

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